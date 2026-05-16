北山たけし（52）プロデュースで25年にデビューした演歌歌手の堀内春菜（29）が16日、静岡・御殿場市で開催された「曽我の傘焼きまつり」の“傘焼き神事”に参列、6月3日発売の第2弾シングル「みれん傘」の初ヒット祈願を行った。同祭りは、日本三大仇討ちの一つ「曽我兄弟の仇討」の故事にちなみ、八百余年の伝統を持つ由緒ある祭事。曽我兄弟が父のかたきを討つ際、雨の中で傘を燃やしてたいまつの代わりにしたという伝説に由来