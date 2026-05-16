球審のジム・ウルフ氏米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数1安打だった。チームは6-0で勝利した。この試合では球審が大きな話題に。アクシデント発生や太い上腕に対し「ムキムキすぎ」などの声が上がった。この日の球審であるジム・ウルフ氏は、試合前からいきなり話題をさらった。1回表、大谷が打席に入るが、なかなか試合が始まらない。ウルフ氏