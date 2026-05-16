声優の井口裕香が、11日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号で表紙＆巻頭グラビアに登場した。 【写真】横からショット見よ、この美しき凹凸＆S字カーブのスタイル レインボーカラーの衣装でビーチにたたずむ表紙の画像をインスタグラムに掲載した井口は「表紙は、未だかつてないアンニュイぐちさん!!!ひゅ～!なんか、新鮮～!!!!!醸してる～～!」と照れ隠しで