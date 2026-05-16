長生きするために必要なこととしては、「野菜をたくさん食べる」「定期的に運動する」「よく眠る」「社会的つながりを保つ」「アルコールの摂取や喫煙を控える」などが挙げられます。新たな研究では「選挙で投票すること」も、長生きできるかどうかに関わっている可能性があるとわかりました。Voting behavior and mortality risk in older adults: Evidence from the Wisconsin Longitudinal Study | The Journals of Gerontology