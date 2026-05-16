フジテレビ系『アサヒ ゴールドpresentsTHE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』が、16日に放送（後6：30）。準決勝第1試合は、タモンズと金属バットとなった。”ビール”をネタにしたタモンズ、”祝日”をネタにした金属バットの戦いで、金属バットが勝ち上がった。296点を獲得したが、これはグランプリファイナル史上最高得点となった。【写真】人気声優も解説していた！金属バットが披露した鶏の部位2月の「選考会」を皮切