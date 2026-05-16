【競馬】3歳未勝利（5月16日／新潟競馬場・ダート1200メートル）【映像】豪快アクション！ 21歳女性騎手の圧巻競馬小林美駒騎手（21）が16日の新潟2Rで今年15勝目を記録。その騎乗ぶりがファンから称賛を集めている。1番人気に支持されたシュヴァルツシルト（牡3、美浦・田島、父ミスチヴィアスアレックス）に騎乗した小林騎手は、14番枠から好スタートを切ると、押して前へ。道中3番