日本テレビ系「上田と女が吠える夜」が１３日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。この日のテーマは「メンタル弱い女＆強い女」。サッカー元日本代表・柿谷曜一朗氏をゲストに迎えた。メンタルについて聞かれた柿谷氏は１０代の頃を述懐。「やっぱり１０代の頃にちょっとこう、いろいろ言われすぎたっていうのは…」と振り返った。柿谷氏は、Ｃ大阪の下部組織で育ち、２００６年に当時クラブ史上最年少