伊藤園は新たな取り組みとして「お〜いお茶」ブランドのパッケージに「純国産茶葉100%」と記載し、5月18日から順次発売していく。新表記の狙いは、従来の表記に「純」の一文字を加えることでインパクトを持たせて国産茶葉である日本茶の価値を発信し、日本の生産者とともに持続的で活力ある産地づくりに取り組むことにある。背景に、日本の茶産業が空洞化してしまうことへの危機感がある。懸念される空洞化とはこうだ。海