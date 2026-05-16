◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１７節藤枝３―０磐田（１６日・ヤマハスタジアム）Ｊ２藤枝がアウェーで磐田を３―０で下し、「蒼藤決戦」３連勝を飾った。前半２６分にＤＦ森侑里（２７）の先制点、後半４分に明大卒ルーキーＦＷ真鍋隼虎（２２）の追加点を演出したのは、今季加入の背番号１０のＭＦ菊井悠介（２６）だった。２アシストの活躍で勝利に貢献し、「いつも以上に力が入るゲームでした。多くのサポーターが