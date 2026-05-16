◆陸上ダイヤモンドリーグ（１６日、中国・紹興）陸上の世界最高峰シリーズが開幕。男子１１０メートル障害で昨年の東京世界陸上５位入賞の村竹ラシッド（ＪＡＬ）が１３秒１８（追い風０・１メートル）で３位だった。今シーズン初戦で出場した１０日の木南記念（大阪）は１３秒０５の大会新記録で５年ぶり２度目の優勝。日本記録保持者として、今シーズンも順調に試合を重ねている。