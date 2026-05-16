女優の森川葵が妖艶な黒いノースリーブドレス姿を披露し絶賛の声が寄せられている。１５日に公開された映画「君のクイズ」に出演中の森川は、１６日までに自身のインスタグラムを更新。「君のクイズ本日より公開です」と紹介し、「これまで何気なく見ていたクイズの解像度があがり、人生の正解を見つけたくなります。ぜひ劇場でお楽しみいただけたらとおもいます！！」と呼びかけると、二の腕やデコルテ、うなじがあらわになっ