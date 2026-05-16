◆ドイツ１部▽第３４節ブレーメン―ドルトムント（１６日）北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表に選出されたブレーメンのＤＦ菅原由勢は、最終節のドルトムント戦でベンチを外れた。前節のホッフェンハイム戦（０●１）の前半５分に退場処分を受けたことによるもので、出場停止による欠場となった。チームはこの日がシーズン最終戦となっており、英サウサンプトンからの期限付き移籍で加入したシーズンは３１試合