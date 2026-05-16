妊娠中の女性が仕事終わりに乗り込んだ電車は、帰宅ラッシュで満席。【子育て中体験】幼い我が子と移動していたら、困った事態に…その時、周りの反応は優先席も埋まっていて、そこに座っていたのは......。北海道在住の40代女性（投稿時）、Nさんの体験談。＜Nさんからのおたより＞次男を妊娠中の事です。通勤にはJRを利用していました。その日の帰宅はラッシュ時間に当たり、電車の座席は埋まっていました。私は「仕方ないな」