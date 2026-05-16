１６日放送のテレビ朝日系報道番組「サタデーステーション」（土曜・午後８時５４分）では、中東情勢によるナフサ（原油精製の過程で取り出される無色透明の液体）の不足により、カルビーが苦肉の策として「ポテトチップスの白黒パッケージ」発表するなど、各社が企業努力を重ねていることを報じた。キャスターの高島彩アナウンサーは「いろいろ企業努力というのを感じますけど…」と、まずコメント。「ナフサ不足と言っても状