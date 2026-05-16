ラグビー芸人・しんやが１６日、インスタグラムを更新し、第１子誕生を報告した。子どもを抱っこした写真と共に「ごラグビー」と題し、「Ｒｅ令和ロマンの前説でも発表させて頂きましたが、チームメイト増えました」（原文ママ）と報告。「屈強なラガーマン男の子トライ！！！！！！家族ワンチームで頑張っていきます」としんやらしい表現で、喜びをつづった。しんやは帝京大学ラグビー部出身。３月のＲ―１グランプリでは決