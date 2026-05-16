結成１６年以上の漫才師が競うお笑い賞レース「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント」のグランプリファイナルが１６日、フジテレビ系で生放送され、結成３２年目のシャンプーハットと同２９年目のザ・パンチが１回戦で敗退した。優勝候補の一角と目されたベテラン勢がそろって消えた。コンビ２人とも５０歳の大台で初ファイナルを迎えたシャンプーハットは、関西ではレギュラー番組を多数持つ人気者。持ち味の親しみやすい