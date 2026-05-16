楽天４−３ソフトバンク（パ・リーグ＝１６日）――楽天が３連勝。五回に村林のソロと黒川の適時二塁打で追いつき、浅村の適時打で勝ち越した。古謝が今季７度目の先発で初勝利。ソフトバンクは今季初の４連敗。◇日本ハム５−４西武（パ・リーグ＝１６日）――日本ハムは計６本塁打の打ち合いを制した。八回にレイエスのソロで勝ち越した。田中が今季初勝利。西武はネビンの２本塁打も実らず、連勝が７で止まった。◇ロッテ