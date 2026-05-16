昨年ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。ハロン編』に出演し、今年1月にはメジャーデビューを果たしたアーティストのMON7Aが、俳優の町田啓太が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（毎週土曜後9：00）Huluオリジナルストーリー第6.5話（16日本編放送後配信）でドラマ初出演を果たす。【写真】爽やかな金髪姿！ドラマ初出演のMON7A本作は、学校に行けない子どもたちが安心し