タレントの指原莉乃（33）がプロデュースするアイドルグループ「≠ME」が16日、神戸ワールド記念ホールでアリーナツアー「喝采パレード」の兵庫公演を行い、6月24日発売の両A面新シングルの表題曲「愛くださいませ」を初パフォーマンスした。ライブは、本ツアーのために書き下ろされた新曲「喝采パレード」から開幕し、新シングル表題曲の1つで日本テレビにて6月10日から放送されるグループ主演連続ドラマ「ヤンキー激戦区の四