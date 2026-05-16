◆パ・リーグ日本ハム５―４西武（１６日・エスコン）西武・滝沢夏央内野手が３年ぶりの一発となる今季１号ソロを放った。「９番・遊撃」で先発出場。２点を追う３回１死で相手先発・加藤貴の１３０キロカットボールを振り抜いた打球は、右翼ポールを直撃した。１６４センチ、６５キロの小兵。２３年以来３年ぶり、自身プロ２本目の本塁打に、「あんまりホームランを打てるようなバッターではないですけど、たまには打てて