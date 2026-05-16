片山財務大臣は都内で開かれたイベント会場を視察し、夏の間の電気代やガス料金の支援について政府で検討していると明らかにしました。片山財務大臣は16日、都内で開かれたアーバンスポーツや音楽ライブなどのイベント会場を視察し、子どもたちと交流したほか、自らもスケートボードに乗るなどの体験を行いました。視察後、片山大臣は「エネルギー価格や物価に非常に関心があるので、現場の生声を聞くことを大事にしている」とした