Ｊ１ＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）は１６日、明治安田Ｊ１百年構想リーグの浦和戦（埼玉）でベンチから出番なしに終わった。１５日に北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバーが発表され、大ベテランは５大会連続で名を連ねた。日の東京Ｖ戦では先発し、視察に訪れた日本代表の森保一監督に?唯一無二の魂?を最後にアピールして快挙を勝ち取っていた。この日も好パフォーマンスが期待された中、ベンチス