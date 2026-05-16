ＤｅＮＡ・篠木健太郎投手（２４）が１６日の巨人戦（東京ドーム）に先発し、５回９７球を投げて７安打３失点と粘投。しかし、チームは取って取られての打ち合いを勝ちきれず、２連敗を喫した。初回はリズムのよく４人で仕留めたが、２、３回にＧ打線の猛攻を浴びた。１点リードの２回一死から連打で一、二塁とされ、後続・浦田に中前適時打を許して同点。直後に２点の援護点をもらって迎えた３―１の３回、先頭ダルベックから