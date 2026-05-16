巨人・杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）が１６日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）に登板した投手陣について振り返った。先発ウィットリーは得点は許しながらも、しぶとく主導権は渡さなかった。初回二死から筒香に先制ソロを浴びたが、続く宮崎をで空振り三振に仕留める。１―１の３回には先頭の相手先発・篠木に四球を与え、一死後に度会にフェンス直撃の右越え二塁打を浴びて一死二、三塁。そこから、筒香の左犠飛、宮崎の右前適