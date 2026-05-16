【モデルプレス＝2026/05/16】元乃木坂46で女優の松村沙友理が5月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。母の手作り料理を披露し反響を呼んでいる。【写真】33歳元乃木坂「栄養満点」具材たっぷりの母お手製粕汁公開◆松村沙友理、母が大量に作った粕汁松村は「1日が終わるのが早すぎる。やりたい事が沢山あるのに時間が足りない」などと思いをつづり、ストーリーズに写真を投稿。しいたけや人参など具材がゴロッと入った粕汁