【モデルプレス＝2026/05/16】お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつが5月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し反響を呼んでいる。【写真】カズレーザー相方「さっぱりして美味しそう」インスタント麺アレンジ披露◆安藤なつ、余り物を使ったアレンジ料理披露安藤は「昨日の豆乳の残りでブルダックポックンミョン。紫蘇しおれてても美味しい」とつづり、Instagramストーリーズに写真を公開。韓国の人気イン