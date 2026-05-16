吉本興業所属のラグビー芸人のしんや（35）が16日、インスタグラムを更新。第1子男児誕生を明かした。しんやは昨年12月に交際20年の女性との入籍を発表していた。「【ごラグビー】Re令和ロマンの前説でも発表させて頂きましたがチームメイト増えました屈強なラガーマン男の子トライ」と第1子男児の誕生を発表。「家族ワンチームで頑張っていきますセラヴィ」とつづった。しんやはラグビー芸人として知られ、帝京大在学時に