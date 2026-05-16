6月11日開幕のFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会に合わせて、東京・渋谷パルコでサッカーとファッションを掛け合わせたポップアップイベント「Rise Up for the Cup」（6月13日〜7月20日）が開催される。ビンテージフットボールショップ「Bastone（バストーネ）」、クリエイティブディレクターKENJIROによる新鋭ブランド「BORN READY（ボーン・レディ）」、そしてアスリート特化型ファッションメディア「ATHLETE FASHION」が共同