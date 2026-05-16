「生理のつらさ」や「生理の貧困」は、その女性個人の問題だと思っていませんか？しかし実際には、その負担は働き方や社会の仕組みによって大きく左右されます。つらいときでも休みにくい、必要なものを手に入れにくい状況を放置すれば、もはや個人の問題では済まされません。本記事では、NHK「あさイチ」でもおなじみの博多大吉さんと産婦人科医・高尾美穂先生の対話をもとにした書籍『ぼくたちが 知っておきたい生理のこと』（辰