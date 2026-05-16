中学受験において、よかれと思って選んだ塾が、実は子どもの首を絞めているケースがあります。典型的なのが「オーバースペック」の問題です。今回は、中学受験のプロ家庭教師「名門指導会」代表で、現役の家庭教師として『本当にかしこい子になる！勉強メンタルの育て方』（ウェッジ）など多くの著作を持つ西村則康先生にお話を聞きました。各塾のテキストに精通する西村先生とともに、親子で疲弊しないための戦略を深掘りします。