高齢ドライバーの事故が社会問題となる中、免許返納を検討する人も増えています。車を手放すと生活はどう変わるのか、不安に感じる人も多いかもしれませんが、車を持たない生活に切り替えた場合、家計にはどれくらいの変化があるのでしょうか。今回は10年間での差を試算します。さらに、All Aboutマネーガイドの舟本美子さんに、車生活（車の維持費や交通費）の見直しについてアドバイスをもらいました。車を持ち続けた場合のコス