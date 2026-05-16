［J１百年構想リーグEAST第17節］横浜FM ０−１ 柏／５月16日／日産スタジアム「試合全体の内容は満足のいかない部分のほうが多かったです」柏レイソルのリカルド・ロドリゲス監督は、横浜F・マリノスに１−０で勝利した試合後、そう振り返った。この一戦における柏のポゼッション率は50パーセント。数字として見れば五分五分だが、百年構想リーグ16試合を終えて55.9パーセントでJ１トップを誇るチームなだけに、横浜FMにボー