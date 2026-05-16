フジテレビ系『アサヒ ゴールドpresentsTHE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』が、16日に放送（後6：30）。準決勝第1試合は、タモンズと金属バットとなった。先攻のタモンズは“ビール”をもとにしたネタを披露したが、下ネタなども含んだ攻めた内容にSNS上でも「タモンズ攻めたな」「このネタ、スポンサーもOKなの（笑）？」などといった声が寄せられた。【写真】東野幸治が思わず強烈ツッコミを浴びせたファイナリスト2月