GLAYのHISASHIが、きょう16日放送のMBSテレビ『ヒコロヒー、紫煙のあとがき。』（深1：28※関西ローカル）に登場する。同番組は、今春スタートした人気番組発掘企画「MBS火ダネプロジェクト」の第4弾で、喫煙者に厳しくなった大阪で、今もなお喫煙する人に密着し、煙の向こうにある人生をのぞき見する。2週目は、ヒコロヒーがゲストにHISASHIを迎え、東京・築地にある昭和の面影を残す喫茶マコから届ける。住吉大社駅の