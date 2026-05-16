■陸上・ダイヤモンドリーグ（16日、中国・上海）男子棒高跳に出場した世界記録保持者のA.デュプランティス（26、スウェーデン）が6m12の大会新記録をマークし、開幕戦を制した。当初、今季のダイヤモンドリーグ（DL）は5月8日のドーハ大会で幕を開ける予定だったが、中東情勢を考慮し6月19日への延期が決定。そのため、この上海大会が今シーズンの開幕戦となった。男子棒高跳に出場したデュプランティスは今年3月の世界陸上室内ツ