新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」１６日八王子大会のＢブロック公式戦で、エル・デスペラードが石森太二（４３）から初勝利を挙げた。今年２月に退団した高橋ヒロムとともに「ジュニア３強時代」を築いた両雄の公式戦。一昨年大会の優勝決定戦でも激突するなど互いに手の内を知り尽くした石森との大一番は、一瞬も気の抜けない緊張感あふれる攻防が続いた。石森の執拗な肩