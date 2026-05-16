◆関西学生野球春季リーグ戦▽第７節１回戦関学大４―１近大（１６日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）今秋ドラフト候補の関学大の左腕・飯田泰成（４年＝春日）が近大戦で好投した。８回１失点。８安打を許しながら要所を締める好投。１０三振を奪った。第１節の４月４日の京大戦では１失点（自責０）の完投勝利も、エース級との投げ合いで好投しても敗れることが多かった。同１１日の関大戦（甲子園）では米沢友翔（４年＝金