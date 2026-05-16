函館競輪場のG3「五稜郭杯争奪戦」は3日目を終えた。北日本勢からは新山響平（32＝青森）がただ一人、決勝に進出した。3日目11Rの準決は阿部拓―阿部力の宮城勢を引き連れ、中団から攻めたが、菊池ら関東勢の抵抗に遭い、捲り不発で3着に敗れた。「ふがいないです。弱気でした。前を取って突っ張れば良かった。菊池君にしてやられた感じです。北日本の記念ですし、もっと（北日本の選手を）乗せたかった」と唇をかんだ。