女優の白石まるみ（63）が16日までに、自身のインスタグラムを更新し、近影を披露した。白石は赤いミニスカートのバドミントン・ウエア姿で「元気だよ！」とし、「久しぶりにバドミントン指導の仕事に出ました。やっと元気を取り戻しましたので、ストレッチ指導からしっかり頑張りました!!」とつづった。また「ミニスカート姿についても「もうかれこれ20年以上やってますが、一年通してずっとミニスカートだから全く生足、