韓国代表のワールドカップメンバーに名を連ねたDFイ・ギヒョク(江原FC)について、現地メディアが一斉に「サプライズ選出」と伝えている。2000年7月7日生まれのイ・ギヒョクは蔚山HDの下部組織出身で、大学経由で水原FCに加入。その後済州ユナイテッドを経て24年から江原FCに所属し、Kリーグ通算128試合に出場している。今季のAFCチャンピオンズリーグエリートではFC町田ゼルビア戦で3試合、ヴィッセル神戸戦で1試合に出場した