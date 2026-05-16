[5.16 WEリーグ第22節 東京NB 2-1 新潟L 味フィ西]日テレ・東京ヴェルディベレーザのDF岩清水梓が16日、現役最後のリーグ戦で決勝点を決めた。岩清水は2011年の女子ワールドカップ優勝に貢献したほか、東京NB一筋でなでしこリーグ9度、WEリーグ1度、なでしこリーグカップ6度、皇后杯9度の優勝を経験したレジェンド。4月に今季限りでの現役引退を表明すると、直後のWEリーグクラシエカップも制覇して自身27個目のタイトルを獲得