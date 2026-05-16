[5.16 J1百年構想EAST第17節 浦和 0-0(PK9-10) FC東京 埼玉]FC東京のGKキム・スンギュは韓国代表の北中米ワールドカップメンバー入りを果たした。試合開始の午後2時と同タイミングでメンバー発表会見が行われるという特殊な事態。「会見と試合の時間が重なったので、(メンバー入りの)確認は試合後になった」と、その瞬間を振り返った。自身4度目のW杯行きを知ることなく、浦和レッズとの接戦でゴールを守り切った。0-0で決着は