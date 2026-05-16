[5.16 J1百年構想EAST第17節 浦和 0-0(PK9-10) FC東京 埼玉]森保ジャパンの一員として北中米W杯最終予選のピッチに立った期待の左ウインガーが、半年間の長期離脱を乗り越え、待望の公式戦復帰を果たした。FC東京のMF俵積田晃太は浦和戦の後半25分、4-2-3-1の左サイドハーフで途中出場し、昨年11月9日の町田戦以来6か月ぶりの公式戦復帰。「最初は(プレシーズン)キャンプが終わって次の次くらいの試合から行く予定だったけど、