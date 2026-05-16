鹿島アントラーズのDFキム・テヒョンが16日、北中米ワールドカップを戦う韓国代表メンバー入りを果たしたことについて「うれしく思っています」とコメントを発表した。25歳のキム・テヒョンは2021年にベガルタ仙台への期限付き移籍加入で来日し、24年にサガン鳥栖へ完全移籍。昨季から鹿島でプレーしており、1年目はリーグ戦30試合に出場してJ1優勝に大きく貢献した。A代表は昨年7月のE-1選手権が初招集。E-1選手権では1試合