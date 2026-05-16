[5.16 J1百年構想EAST第17節 浦和 0-0(PK9-10) FC東京 埼玉]北中米ワールドカップメンバー発表翌日の試合となった。FC東京MF佐藤龍之介は2トップの一人として先発し、後半43分までプレー。W杯メンバー入りはならなかったが、今は百年構想リーグに目を向ける。「優勝が残っている。目の前に試合があることでモチベーションはまったく無くなっていない。そういったところでこの試合にすべてを懸けていた」と力を込めた。前節終了