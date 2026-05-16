【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46が、5月19日から東京・東京ドームにて3日間にわたって毎年恒例のバースデーライブ『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を開催。 このたびバースデーライブ開催前日となる5月18日19時30分より「『4th YEAR BIRTHDAY LIVE』前夜祭SP」と題して、スペシャル映像をグループのオフィシャルYouTubeチャンネルでプレミア公開することが決定した。 ■歴