「ちょっと甘いものが食べたい！」そんな気分の時は、個包装のお菓子があると嬉しいもの。【シャトレーゼ】なら、手軽に食べやすい個包装スイーツが多数見つかるはず。手頃な価格で1個から買えて、素材や製法にこだわったお菓子は、自宅でのおやつにも手土産にもぴったり。今回は、シャトレーゼの「個包装スイーツ」をピックアップしました。 店舗で品薄が続くご褒美スイーツ ココア生地