「今こそ、人生を変える時」と決意しても、容赦なく現実が立ちはだかることがあります。 筆者が経験した、DV・モラハラ夫からの脱出計画。あと一歩で「新しい人生」が始まるはずだった日の記録と、そこから得た気づきをお伝えします。 別居に向けての準備 あの時、私は夫との別居に向けて真剣に動いていました。 区の相談窓口へ通い、DV被害者の証明書を発行してもらい、弁護士にも相談。 「自分と子どもを守る」と