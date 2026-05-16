元櫻坂46の菅井友香が、グループ卒業後に女優として輝きを放っている。菅井は、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に前田利家の妻・まつ役で出演。学問や武芸に長け、夫・利家を支え続けた賢妻を演じている。 一方で、入山法子とダブル主演を務めるテレビ東京系ドラマ「水曜日、私の夫に抱かれてください」では、奇妙な不倫騒動に巻き込まれる主人公・小吹蓉子を熱演中。妻公認の不倫を提案される女性を演じ、濃厚なキスシӦ