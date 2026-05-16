2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のさとみが16日、個人活動10周年を迎えて、自ら作詞を手掛けた新曲「アザーカット」のミュージックビデオ（MV）を、公式YouTubeチャンネルで公開した。あわせて、10周年記念グッズの販売もスタートした。新曲「アザーカット」は、これまでの活動の過程で改めて気づいた“リスナー（ファン）への愛”を、不器用ながらも真っ直ぐにつづった記念すべきオリジナル楽曲。これまでも、さとみの人